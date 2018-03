Atlético Acreano bate Galvez, se mantem 100% e lidera campeonato estadual

Com um gol de Polaco, aos 20 minutos do segundo tempo, o Atlético Acreano venceu o Galvez na noite de ontem (15) pela terceira rodada do estadual.

O Galo manteve a invencibilidade e os 100% no estadual chegando aos 9 pontos, liderando isolado o grupo A.

O técnico do Galvez, Zé Marco lamentou a derrota e criticou duramente a tabela da competição.

O treinador lembrou que antes de enfrentar o Galo, o Galvez havia jogado há 15 dias e o próximo jogo na competição acontece só daqui ha dez dias.

“Eu queria saber porque um intervalo tao grande entre um jogo e outro e a semifinal está marcada para os dias 4 e 7. É um contrassenso isso. Eu pergunto mas ninguém me reponde porque essa tabela tão descoordenada”, reclamou o treinador.

No jogo de abertura da rodada, o Humaitá venceu o Vasco por 2 x 1.

Curtir isso: Curtir Carregando...