Usuários reclamam de equipamentos quebrados e sem manutenção em academias populares de Rio Branco

Os moradores de vários bairros reclamam dos aparelhos quebrados e sem manutenção em academias populares de Rio Branco. As áreas que ficam ao ar livre estão em vários pontos. São mais de 40 na capital acreana, conforme informado pela prefeitura.

Em nota, a Prefeitura de Rio Branco informou que está com processo de licitação para contratação da empresa para fazer a manutenção dos equipamentos, que são de responsabilidade do órgão.

A gestão disse ainda que a Secretaria de Obras do município já tem o levantamento dos locais que precisam de manutenção e assim que a licitação for concluída os trabalhos de recuperação vão ser iniciados. A previsão é que isso ocorra no início de março.

Muita gente gosta desses espaços e relata os benefícios que a prática da atividade física trouxe para a vida. A aposentada Socorro Ribeiro é uma das que lamenta a falta de manutenção nos equipamentos.