Secretária condena “politicagem nas redes sociais sobre sofrimento da população”

Ao comentar a forte chuva das últimas horas, a secretária de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Andréia Forneck, demonstrou profunda irritação com io que chamou de “politicagem em cima do sofrimento da população”. Forneck condenou a atitude de alguns pré-candidatos da oposição, que se aproveitam do caos para se promoverem nas redes sociais.

“A situação em Rio Branco é muito grave. A forte chuva que caiu na capital ainda causa transtornos. Choveu em 10 horas o previsto para o mês inteiro. Não precisa ser engenheiro ou especialista pra saber que não teria rede de drenagem nenhuma capaz de dar vazão à tanta água. Temos agora enxurradas de igarapés atingindo vários bairros como é o caso do Recanto dos Buritis e Bairro da Paz, e também ali nas proximidades do Igarapé São Francisco. Trata-se de um fenômeno natural de grandes proporções. É lamentável que políticos fiquem fazendo politicagem com o sofrimento das pessoas, aproveitando dessas oportunidades para se promover em rede social. Tenho muito orgulho de trabalhar ao lado de um prefeito tão proativo e humano, que está sempre junto, ajudando as pessoas que precisam. Enquanto os políticos ficam em Facebook e grupos de whatts falando mal da gestão, o Marcus Alexandre vai socorrer e levar apoio às famílias que precisam. Esse é o diferencial dele. Pronto falei!!!”, desabafou a jornalista.

Logo ao amanhecer desta quarta-feira, o prefeito fez a entrega de kits de limpeza para desinfecção das casas atingidas pela enxurrada ocasionada pela forte chuva desta terça-feira na capital. A secretaria de Saúde coordena essa ação, que já entregou mais de 500 kits para as famílias atingidas nos bairros Carandá, Recanto dos Buritis e Bairro da Paz. O kit de limpeza e desinfecção é composto por balde, vassoura, sabão em pó, pano de chão e água sanitária.

Curtir isso: Curtir Carregando...