Motoristas têm dificuldade em acessar rua principal do Recanto dos Buritis após enxurrada de igarapé

Parte da Travessa Coelho, acesso principal do Recanto dos Buritis, no 2º Distrito de Rio Branco, continua inundada pelo igarapé do Almoço, que transbordou ontem após a forte chuva que atingiu a capital.

No trecho em que passa o igarapé há uma forte correnteza e os motoristas têm dificuldade em trafegar pelo local.

As águas dos igarapés Judia e Almoço que deixaram debaixo d’água centenas de residências no Recanto dos Buritis e Santa Inês baixaram consideravelmente nesta quinta-feira, 15.

Assistentes sociais da prefeitura de Rio Branco visitam as famílias que moram na região, realizam cadastro e entregam kits de limpeza.

Ainda há várias travessas alagadas e casas inundadas nos dois bairros.

Curtir isso: Curtir Carregando...