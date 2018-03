Lamparina: A última vez que se investiu em saneamento em Rio Branco foi há 17 anos

Plano Diretor de Rio Branco nunca saiu do papel

O CINISMO POR TESTEMUNHA

Na tragédia da enxurrada dos igarapés que inundou diversos bairros da Capital acreana e desabrigou centenas de famílias durante a última noite de Carnaval, o dia seguinte pelas autoridades não foi de prestar solidariedade às famílias atingidas e nem de lamentar a incompetência dos 20 anos de governo petista que jamais investiram em saneamento básico. Sem Plano Diretor, o dia foi de tirar selfie do engenheiro prefeito com água na cintura e carregando colchões de um lado para outro.

SELFIE POR TESTEMUNHA II

Como forma de minimizar a incompetência do poder público, as autoridades municipais trataram de culpar a natureza, como fosse o dilúvio responsável de transbordar todas as obras de redes de esgotos e saneamentos básicos que jamais foram executados na cidade de Rio Branco desde a gestão do ex-prefeito Flaviano Melo, hoje MDB, isso há 17 anos.

Nas imagens do caos pelos bairros deixado pelas enxurrada dos igarapés, em todos os jornais oficiais da prefeitura ou seja nas páginas das redes sociais dos cargos comissionados do município ou do governo do Estado do Acre, a única presença nas fotografias eram do pré-candidato do PT, o prefeito Marcus Alexandre, vestido com roupa laranja auxiliando as famílias, como se na cidade apenas ele, único e onipresente fosse ao mesmo tempo da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, ou na pior das hipóteses, havia só um colete.

ÓLEO DE PEROBA

Mudando de assunto, mas não menos com a mesma cara de pau, o senador da República Jorge Viana (PT), cobrou ontem na Tribuna do Senado em Brasília providências ao DNIT sobre o abandono que se encontram as BR-364 e 317. Esquece o senador acreano que ele foi governador do Acre por 8 anos e já finda outros 8 anos como senador, teve como aliado por outros quase 16 anos, dois presidentes da República e nunca antes fez tal reclamação. #menosperobaviujorge?

POUCO SE LIXANDO

Ainda em meio os transtornos causados às centenas de famílias em Rio Branco pela chuva, o governador do Acre Tião Viana fez questão de postar em sua página do Facebook, que caminhava tranquilo no Parque do Tucumã, próximo do Condômino Ipê onde ele mora e claro, não alaga e não transborda com qualquer “chuvinha”.

ENGROSSOU O CALDO I

A semana que vem promete ser agitada lá pelas bandas da Assembleia Legislativa. Após o convite feito pela deputada Eliane Sinhasique, do MDB, para dar esclarecimento de denúncias sobre o Ruas do Povo, o empresário Jarbas Soster topou o convite e diz é que vai revelar tudo.

ENGROSSOU O CALDO II

Para completar, além do Ruas do Povo, Soster também colocou em cheque como vem sendo aplicado os recursos da Agência de Negócios do Acre (ANA). No bolo das denúncias que envolvem as empresas Peixes da Amazônia e o empreendimento conhecido por Dom Porquito já respingou até no governador Tião Viana. Soster até já publicou alguns documentos nas redes sociais apontando os rolos. Se isso mais uma vez como toda denúncia que chega na ALEAC não acabar em pizza, quem for vivo verá.

CALDO DAS PIABAS

Quem também deve pedir esclarecimentos sobre um certo Plano Diretor para a Capital acreana, após os alagamentos da cidade são os vereadores de oposição ao prefeito Marcus Alexandre (PT). Mas… assim como lá na ALEAC, tudo no parlamento mirim é “à moda Italiana” é de bom alvitre encomendar uma GG e uma Coca de 3 litros. Como todo mundo também já sabe, na metade do refrigerante o gás acaba.

E como o LAMPARINA está de dieta para não engordar, vou ali tomar um suco verde. Fui!

