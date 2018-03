Durante a gravação, um deles dispara: “Estamos com ódio”

Um vídeo que circulava por grupos de Whatsapp na tarde desta quinta-feira (15) registrou supostos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho ameaçando o grupo Bonde dos 13 (B13).

Um dos criminosos que estava gravando as ameaças disse: “Vai morrer o do 13”, referindo-se à facção rival. Os integrantes armados e com os rostos cobertos confirmavam.

Confira o vídeo:

