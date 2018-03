Defesa Civil estima que ao menos 900 famílias foram atingidas por enxurrada em seis bairros de Rio Branco

“Os igarapés já apresentam uma situação de vazante. Vamos definir qual o destino que vai ser dado para essas famílias que, temporariamente, foram desalojadas. Como é uma situação de enxurrada e não de cheia, os abrigos não estão mobilizados ainda. Algumas casas colapsaram e estamos fazendo o levantamento”, afirma.

O major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão diz que a maioria desses bairros possui córregos e igarapés próximo das casas. Para ajudar os moradores, a Prefeitura de Rio Branco também está entregando kits de limpeza e desinfecção para os que tiveram as casas atingidas com a força das águas.