Criadores revelam como brincadeira virou a página de humor mais acessada do Acre

A maioria dos internautas acreanos certamente já viu ou curtiu um meme da página de humor Desacreditados. Em apenas quatro anos, a página de Facebook contabiliza mais de 85 mil seguidores. Impossível não rir com as brincadeiras que comparam Rio Branco a Porto Velho ou dos memes com o meteorologista Davi Friale.

Tudo começou no final de 2014, quando os estudantes de engenharia elétrica Wesley Yuri e Lucas Dutra, 21 e 22 anos, respectivamente, decidiram criar uma página com identidade acreana. A ideia é produzir conteúdo que destaque características e costumes regionais.

“O humor é totalmente voltado para as características do estado, tendo em vista o sucesso de outras páginas regionais famosas. O nome surgiu baseado no nome do estado e na descrença no sucesso por parte de alguns amigos que chamamos para fazer parte e recusaram, daí DesACREditados”, contou Dutra.

O que os jovens não imaginavam é que a brincadeira viraria febre entre os internautas em pouco tempo. A expectativa é que, até o final deste ano, a página alcance 100 mil curtidas. “O sucesso é tamanho que hoje vendemos até blusas personalizadas da página”.

Os memes são produzidos a partir de situações que acontecem no dia a dia. Porém, os mais curtidos e compartilhados são sobre os bairros e com o Friale, que se tornou um mito da página, segundo os criadores.

“A guerra de memes entre Rio Branco e Porto Velho surgiu de uma brincadeira entre a nossa página e a Humor em PVH. Ela retrata de uma forma divertida essa ‘rivalidade’ entre os dois estados. Teve uma grande aceitação do público por conta da ‘rixa’ já existente, e também faz muito sucesso”, acrescentou.

Apesar do sucesso, as brincadeiras dos estudantes não agradam a todos. Dutra lembra que a dupla chegou a ser ameaçada por uma faculdade privada após citar o nome da instituição em uma publicação. “Eles nos deram 24 horas pra remover, caso contrário, entrariam na Justiça. Também fizemos outra faculdade arrumar uma placa que estava com a escrita errada. Isso acaba mostrando o tamanho e a força que a página vem ganhando nos últimos anos”.

Outro momento que ficou marcado foi o encontro com o ídolo dos jovens, o humorista Léo Lins, que apresentou seu show de stand up comedy na capital acreana em 2016. “Ele sempre foi nosso ídolo no humor, inclusive participamos com ele no palco durante o show”.

Desacreditados no Youtube

Recentemente, os estudantes decidiram apostar no ‘Desacreditados’ também no Youtube. O objetivo é levar os seguidores do Facebook para a plataforma de vídeos. E apesar de pouco tempo, os vídeos estão fazendo sucesso. O canal já possui mais de 1.200 inscritos.

“A grande diferença é o público e o conteúdo. Na página temos um humor mais direto, os memes permitem esse humor imediato. Aos poucos estamos tentando levar o público que temos no Facebook para o Youtube, a expectativa é que o projeto cresça nos próximos meses. Em breve nossos seguidores vão ter mais novidades”, prometeu.

