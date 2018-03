Chuva de hoje agravou ainda mais situação nos bairros alagados de Rio Branco

A forte chuva que caiu sobre Rio Branco e região na manhã desta quinta-feira, dia 15, agravou ainda mais a situação dos moradores que estão ilhados desde a noite de terça-feira, 13, quando um forte temporal atingiu a Capital acreana causando enxurradas e transbordamentos de rios, igarapés e esgotos.

Ainda que tenha sido rápida, explica o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, as águas foram suficientes para causar pontos de alagamento e deixar o trânsito congestionado em alguns pontos da cidade. Prejuízo também para os moradores alagados, que terão de esperar mais um pouco para o nível da água baixar.

“Graças a Deus veio a chuva, mas não houve grandes transtornos. Houve alguns pontos de congestionamento, ruas alagaram, mas enxurradas não foram registradas ainda. Isso não deve piorar a situação dos que estavam alagados, mas vai demorar um pouco mais para o nível baixar também nas casas”, explica.

O nível do Rio Acre continua subindo sem trégua em Rio Branco. Nesta quinta-feira, às 6 horas, o manancial apresentou nível de 13,08 metros, mais de 30 centímetros de elevação, quando comparado ao nível verificado na quarta. A previsão é que o nível do rio permaneça em ascensão.

Ana Soares, microempresária, diz que perdeu praticamente tudo que tinha em casa. Ele vive com os filhos e esposo no bairro Conquista, onde o Igarapé Fundo transbordou e deixou dezenas de famílias com as casas alagadas. “A gente tem a sensação de que é impotente. Trabalhamos muito e vem a chuva e destrói. É levantar a cabeça e conquista tudo de novo”, comenta.

