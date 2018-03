Cheia e correnteza dificultam buscas por jovem que sumiu em igarapé após enxurrada, diz Corpo de Bombeiros

A cheia e a correnteza no Igarapé São Francisco, em Rio Branco, dificultam o trabalho do Corpo de Bombeiros nas buscas pelo jovem Raimundo da Silva Rodrigues, de 16 anos, que desapareceu nas águas do manancial na quarta-feira (14).

Ao G1 , o órgão informou que as buscas continuam, mas os mergulhadores enfrentam problemas para fazer mergulhos mais profundos no local.

“Estamos buscando, mas, ao mesmo tempo, temos cautela, pois devido à forte correnteza corremos o risco de perder um mergulhador. Estamos trabalhando com todos os cuidados necessários e esperamos ter um resultado para essa família”, afirma o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros.

A tia do adolescente, Josélia da Silva, de 36 anos, conta que Rodrigues não tinha o costume de tomar banho no local. Além disso, ele e a família foram morar no bairro há cerca de um mês. A irmã do adolescente viu o momento em que ele pediu socorro, mas não sabia nadar e gritou por ajuda.