Aulas do Ifac em Sena começam nesta quinta-feira; Acesso ao novo prédio precisa ser melhorado

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC), estará iniciando nesta quinta-feira, 15, o ano letivo 2018. Neste ano, há uma mudança importante – as aulas irão ocorrer no prédio próprio do Ifac, localizado no Bairro Eugênio Areal, também conhecido como Invasão da Xiburema. Em 2017, os alunos estudaram em um prédio localizado à Rua Cunha Vasconcelos, área central de Sena Madureira.

O novo prédio da instituição fica situado em um Bairro considerado violento, onde várias ocorrências policiais já foram registradas. Alguns acadêmicos nutrem um certo medo por conta disso, porém, terão que encarar tal realidade.

As Ruas que dão acesso ao novo prédio do Ifac em Sena Madureira precisam ser melhoradas urgentemente já que os buracos estão tomando de conta. “Sabemos que no período invernoso fica difícil a Prefeitura trabalhar, mas tem que ser feito ao menos um serviço paliativo, pois iremos encontrar muitas dificuldades”, comentou um estudante.

Transporte

Outra preocupação dos alunos e de seus responsáveis diz respeito ao transporte até o local. Quem mora no centro do município está preocupado com a situação. “Muitos pais me procuraram pedindo que reivindicasse o transporte desses alunos. Infelizmente o Ifac não pode oferecer esse transporte, mas vamos buscar outras parcerias”, enfatizou o vereador Tom Cabeleireiro (PV).

Importante ferramenta na educação de Sena, o Ifac oferece o Ensino Médio e cursos técnicos, além dos cursos de nível superior (Licenciatura em Física e Zootecnia).

