Abertas as inscrições para curso de violão e guitarra no Sesc; início das aulas será no dia 19 de fevereiro

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC), dando continuidade às suas ações sistemáticas na área cultural, está com matrículas abertas para o curso de violão e guitarra para iniciantes e aperfeiçoamento na unidade do Centro. O início das aulas é no dia 19 de fevereiro.

O Sesc vê na música as diversidades culturais brasileiras. Promove shows, concertos, concursos de canções, aulas de músicas, seminários, entre muitos outros eventos para levar ao público diferentes ritmos e instrumentos que traduzem um universo rico e genuíno. A entidade se mobiliza para promover a música como formação educacional e resgata a memória de diversas regiões do país por intermédio dos seus projetos.

O curso

O curso possui instrutores qualificados com aulas o ano inteiro, buscando a necessidade musical de cada aluno dentro dos conceitos: música para a formação humana; música brasileira; criatividade; integração social; tocar para as saúdes social, emocional, motora e cognitiva.

Inscrições centrais de atendimento do Sesc no Centro e Bosque. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3302 1066.

