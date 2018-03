Prefeitura de Mâncio Lima – AC abre processo seletivo

Oportunidades de trabalho para Professores do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – Zona Rural, com remunerações de até R$ 1.428,33.

A Prefeitura de Mâncio Lima, no Acre, pro meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto torna público o edital de processo seletivo n.º 001/2018, para contratação temporária de 23 Professores do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – Zona Rural. Os contratados irão atuar em jornada de 25 horas semanais e receberão salários nos seguintes valores:

– Professor de nível Médio Magistério e cursando até o 8º período/PARFOR: salário de R$ 1.060,32;

– Professor de nível Superior Completo: salário de R$ 1.428,33;

– Já os professores do 8º período, ao concluírem a graduação, poderão requerer na Secretaria De Educação, Cultura e Desporto, a mudança do nível P1 para P2 e consequentemente a mudança salarial.

As inscrições serão realizadas nos dias 7, 8, 9, 15 e 16 de fevereiro de 2018, no Teatro/Casa de Cultura Márcia Alencar, situado na Avenida Japiim, S/N, Centro, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 35,00, lembrando que no ato da inscrição o candidato deverá:

Entregar cópia legível de RG e CPF;

Apresentar ficha de inscrição preenchida e devidamente assinada;

Apresentar comprovante de pagamento da taxa de inscrição;

Anexar laudo médico à ficha de inscrição, para os candidatos que se declarar com deficiente.

Este processo seletivo será constituído prova objetiva, prevista para 4 de março de 2018, com início às 8h e término às 12h, em local a ser divulgado antecipadamente no site da Prefeitura (www.manciolima.ac.gov.br), nos murais da Prefeitura e Secretaria de Educação e meios de comunicação. O resultado da prova objetiva será divulgado até 10 dias após a realização da mesma.

O prazo de validade do processo seletivo é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do processo seletivo, no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Municipal.

