Operação Impactus desarticula quadrilha no presídio e vasculha bairros da parte alta de Rio Branco

A policia civil deflagrou nesta quarta-feira de cinzas mais uma fase da Operação Impactus. A ação policial aconteceu em varias regiões da cidade, principalmente na parte alta. Foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão.

Agentes de polícia civil, sob orientações do secretário Emylson farias, apreendidos dois revolveres, quase R$ 5 mil em dinheiro, drogas e um colete balístico. Três pessoas foram presas em flagrante. A maioria dos 15 mandados de prisão foi cumprida no presidio. De acordo com a investigação mesmo de dentro da cadeia, criminosos comandavam e ordenavam ações criminosas

