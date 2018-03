Mais de 200 casas foram invadidas pelas águas da chuva em Rio Branco e estacionamento da Havan vira piscina

Nos bairros Tangará e Estação Experimental, estima-se que mais de 100 residências acabaram sendo atingidas pelas forte chuva que caiu na Capital acreana. Na rua Vital Brasil, segundo os moradores da região, mais de 30 casas foram atingidas pela inundação que foi tomando conta de ruas e das residências.

Para o militar aposentado, Jean Sacramento, a noite não foi tranquila pois a água chegou a sua residência e não deu tempo de levantar os móveis e eletrodomésticos, ocasionando um prejuízo não calculado ainda. “Somente na minha rua ficou mais de 4 carros danificados por conta da água que danificou os motores. Na outra rua da frente também aconteceu a mesma coisa, residências e veículos foram tomados pela chuva. Inclusive um veículo que estava na rua foi arrastado pela forte chuva e acabou destruindo o portão de uma das residências”, contou o aposentando.

No bairro Mocinha Magalhães, dezenas de residência também foram inundadas pelas águas da chuva. Os moradores tiveram que levantar móveis e depois tentando escorreram a água da chuva que deixou sujeira e muito lixo por onde passou.

A moradora do conjunto Esperança, Fernanda Dias, disse que quando a chuva começou as pessoas nunca imaginaram que as águas iriam chegar e atingir as residências. “Quando a água entrou na minha casa foi de uma vez, entrou acabou danificando a geladeira, a cama box já não presta mais, e meu armário também não”, relatou.

As principais avenidas da cidade também foram tomadas pela água. Na avenida Getúlio Vargas, próximo as clínicas, bares e supermercados a inundação transformou a região em um verdadeiro lago à vista dos condutores de veículos que acabavam buscando outras alternativas para se dirigir aos seus destinos.

Outro lugar que ficou inundado foi nas proximidades da sede da Eletronorte, no bairro Tangará, na avenida Ceará, onde a região foi tomada pelas águas que inundaram mais de 150 metros de pista na localidade.

No bairro Jacarandá, a água acabou entrando mais de meio metro em residências deixando uma mulher e seus dois filhos ilhados em cima da casa. O vídeo mostra a situação que passou a família.

A principal entrada e saída do bairro Calafate também foi tomada pela água e mais parecia um lago. O estacionamento da Havan, a maior loja de departamento do Estado, ficou tomado pela água.