Lava Jato deve acelerar após o carnaval

Com o recesso do judiciário, a atividade da PF também é menor, além da instituição dedicar muito esforços para atividades nos aeroportos, reforçadas no fim do ano

A Lava Jato deve intensificar o ritmo das investigações a partir do final de fevereiro ou do começo de março. Interlocutores que acompanham os trâmites informaram ao blog da jornalista Míriam Leitão no ‘Globo’ que a Polícia Federal (PF) redistribuiu os trabalhos no fim do ano, além do amadurecimento de investigações que já tinha sido feitas. As operações devem ser retomadas neste momento, após o carnaval.

Como explica a publicação, com o recesso do judiciário, a atividade da PF também é menor, além da instituição dedicar muito esforços para as atividades nos aeroportos, que são reforçadas no fim do ano. Como já é de costume, com o fim do carnaval as atividade devem ser retomadas.

Segundo a jornalista, fontes próximas às investigações dizem que ainda há muito trabalho para a força-tarefa concluir. Um exemplo do que resta é decifrar as informações do sistema Drousys, no qual a Odebrecht escondeu os dados da contabilidade paralela da corrupção. A empreiteira entregou o sistema incompleto e só no fim do ano passado os investigadores passaram a trabalhar sobre os dados integrais.

Em Brasília, a PF está tem um grupo concentrado em inquéritos que tramitam no STF, atendendo a uma promessa do diretor-geral da instituição, Fernando Segovia, que promete que todos estarão encerrados antes das eleições. Ao todo, já são 273 inquéritos.

Curtir isso: Curtir Carregando...