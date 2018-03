Forte chuva na noite desta terça-feira alaga e interdita ruas em Rio Branco

A forte chuva em Rio Branco na noite desta terça-feira, 13, gerou sérios transtornos à população. Ruas inteiras ficaram alagadas e algumas foram interditadas.

A avenida Getúlio Vargas apresentou dois pontos de alagamento: em frente ao Deck e nas proximidades do Supermercado Pague Pouco, local onde a prefeitura fez uma intervenção recentemente. Nesses dois lugares, até veículos altos, como caminhonetes, tiveram dificuldade de passar.

Parte da rua Hugo Carneiro ficou debaixo d’água. No local, alguns motoristas encontraram dificuldade para continuar a viagem. Alguns retornaram e usaram vias alternativas. Há relatos de que a água proveniente da rua e de córregos teria invadido várias residências no bairro.

A rua a Farroupilha, acesso entre a Hugo Carneiro e a avenida Antônio da Rocha Viana, foi fechada pelo Corpo de Bombeiros após o transbordamento de um córrego no acesso.

A chuva também gerou o cancelamento do carnaval nos bairros. O tradicional desfile dos blocos, no Centro de Rio Branco, foi cancelado pela prefeitura logo no começo da noite.