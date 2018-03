FACÇÃO: Membro do CV é preso com revólver adquirido na Bolívia

“Marreta” afirmou ainda que está no mundo do crime desde os 13 anos.

A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (12), Eduardo S. N., 22, vulgo “Marreta”, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O suspeito se intitula membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Uma guarnição do 5° Batalhão composta pelo sargento Santiago, soldados Sandro e Alex, realizava patrulhamento pela Rua Anchieta com Vila Mariana, bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho, quando viu Eduardo em atitude suspeita.

Ele ainda tentou se esconder em um comércio, mas foi abordado e na revista pessoal encontrado um revólver calibre 38 na cintura dele, contendo três munições.

Eduardo disse que é integrante do Comando Vermelho, trouxe a arma da Bolívia e que usava apenas para defesa própria, haja vista nos últimos dias vêm ocorrendo conflitos entre facções rivais na zona Leste. “Marreta” afirmou ainda que está no mundo do crime desde os 13 anos.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes.

