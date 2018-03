Escolas de ensino integral devem abrir 1,8 mil vagas em três cidades do interior do Acre

Ensino integral vai ser implantado pela primeira vez nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Ao todo, quatro novas escolas de ensino integral devem começar a funcionar em abril deste ano.

As cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá também vão receber escolas de ensino integral a partir de abril deste ano. As escolas, implantadas pela Secretaria de Educação e Esporte do Acre (SEE-AC), vão atender cerca de 600 alunos cada, um total de 1,8 mil vagas.

Em Rio Branco, o sistema foi implantado em 2017 e este ano se estendeu para mais as três cidades acreanas. Ao todo, serão mais quatro escolas implantadas do ensino integral, sendo as três no interior e uma na Cidade do Povo, em Rio Branco.

O secretário de Educação e Esporte do Acre, Marco Brandão, informou que, ao todo, o governo do Acre está investindo R$ 28 milhões na implantação das escolas. Segundo ele, a maior parte do recurso é do Estado.

“Nossa previsão é que essas escolas entrem em funcionamento dia 16 de abril, 11 dias depois do ano letivo normal. No total das escolas, já ultrapassamos cinco mil estudantes matriculados, a média de vagas de cada escola varia, mas chega a mais de 600 alunos”, disse Brandão.

Em Rio Branco a escola Raimunda Silva Pará, no bairro Cidade do Povo, passa a funcionar no novo sistema. Já em Cruzeiro do Sul, a escola Craveiro Costa adere a nova modalidade de ensino.

Em Brasileia a unidade de ensino Kairala José Kairala passa a receber os alunos durante todo o dia. Em Tarauacá, a escola Djalma Batista também entra para o ensino integral.

“Essa é uma ação do governo do estado. Essa escola é diferente porque tem o aluno como o centro do processo e é protagonista. Nesse modelo escolar, tem a disciplina chamada projeto de vida, onde o aluno vai passar por um teste de competências e vê quais são as possíveis áreas que ele pode atuar. A partir disso, ele vai montar o processo de ensino dele focado nisso”, destacou o secretário.

