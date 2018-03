Deslizamento de terra destrói casa e ameaça moradias de outras 15 famílias em Cruzeiro do Sul

Outras casas correm risco de desabar nos próximos dias, segundo a Defesa Civil. Famílias devem ser retiradas da área.

Um deslizamento de terra, que ameaçava casas no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, levou a moradia de Francisca de Fátima Ozório, de 54 anos. Ela e o filho foram levados para o aluguel social e a Defesa Civil do Município pretende retirar outras 15 famílias que vivem na área de risco.