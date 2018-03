Defesa Civil Estadual vai ajudar no atendimento às famílias atingidas por temporal em Rio Branco

Pensando no atendimento e remoção de famílias atingidas pelo temporal, o governador do Acre, Tião Viana, acionou a Defesa Civil Estadual para reforçar o atendimento aos moradores que tiveram suas casas alagadas.

Viana usou sua conta no Twitter para garantir o reforço. “Diante da precipitação de 277 mm de chuvas nas últimas 24 horas, em Rio Branco, determinei plena colaboração da Defesa Civil Estadual, para com as equipes do Prefeito Marcus Alexandrolita solidariedade e união”, escreveu.