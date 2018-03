TRE do Acre faz leilão de veículos apreendidos no próximo mês, em Rio Branco

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) irá leiloar cinco veículos no dia 2 de março, no plenário do Tribunal, situado na Antônio da Rocha Viana, a partir das 9 horas. O leilão será do tipo maior lance ou oferta, e terá alienação de carros de passeio do tipo sedan e caminhonetes, previamente avaliados pela Comissão de Leiloeiros do TRE.

Os veículos estão à disposição dos interessados para inspeção, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18 horas, podendo ser vistoriados mediante agendamento junto à Seção de Segurança e Transporte, pelo telefone (68) 3212 4488.

Poderão participar do leilão, oferecendo lances, pessoa física, identificando-se por meio da carteira de identidade e CPF, e pessoa jurídica, por meio de representante munido da carteira de identidade, CNPJ da empresa e procuração/carta de preposição.

Outras informações sobre o edital poderão ser consultadas na Seção de Compras, Licitação e Contratos pelos telefones (68) 3212 4427/4453/4426. As informações são da Assessoria do órgão.

Curtir isso: Curtir Carregando...