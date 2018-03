Rio Acre sobe mais de um metro em 24 horas e bombeiros alertam que nível pode chegar a mais de 15 metros

O Rio Acre registrou, nas últimas 24 horas, um aumento de mais de um metro, segundo a Defesa Civil. As medições são referente às 6h de segunda (12) e terça-feira (13), passando de 9,75 metros para 10,82 metros.

A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros e a de transbordo é de 14 metros. O principal afluente do manancial, Riozinho do Rola também aumentou um metro, passando de 9,42 metros para 10,42 metros.