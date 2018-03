Pai reconhece jovem morto no Canal da Maternidade e corpo é liberado em Rio Branco

O corpo do jovem Vitor Wesley da Silva Esteves, de 25 anos, foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco nesta terça-feira-feira (12).

O rapaz foi baleado na tarde de sábado (10) no Canal da Maternidade, próximo à Concha Acústica. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital horas depois.

O pai da vítima foi até o órgão, fez o reconhecimento e retirou o corpo do filho nesta terça para enterrá-lo.

O jovem passava pelo local quando foi baleado por dois homens. A Polícia Militar do Acre PM-(AC) disse ao G1 no dia do crime que fez rondas pelo local, mas não conseguiu localizar os suspeitos.