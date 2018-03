Organização adia desfile de blocos em Rio Branco devido à forte chuva

A Fundação Garibaldi Brasil (FGB) anunciou, na noite desta terça-feira (13), o cancelamento do desfile de blocos, que ocorreria essa noite. O motivo, de acordo com o presidente da FGB, Sérgio Carvalho, foi a forte chuva que caiu em Rio Branco. No total, cinco blocos se apresentariam e quatro iriam participar da disputa. O Bloco SPB (apenas se apresentaria), já os Blocos Unidos do Fuxico, Sem Limites, Sambase e 6 é D+ estavam na disputa do prêmio de 3,2 mil.