Mesmo com decreto do prefeito, carreta é flagrada nas Ruas de Sena

Um Decreto baixado recentemente pelo prefeito Mazinho Serafim (PMDB) proíbe expressamente o tráfego de carretas em Sena Madureira. A medida visa conservar as Ruas, principalmente aquelas que foram asfaltadas recentemente. Mas, alguns motoristas não estão cumprindo essa determinação.

Na manhã de hoje, por exemplo, um internauta flagrou uma carreta descarregando mercadorias no centro da cidade.

Izaquel Rodrigues dos Santos, 18 anos, trabalha em um comércio local e diz que a lei tem que ser pra todos. “Hoje mesmo pra trazer uma carga de sal para o nosso comércio tivemos que mandar um caminhão até a entrada cidade para pegar a mercadoria da carreta lá. Na hora eu que presenciei esse veículo bem no centro da cidade ainda liguei pra polícia, mas nada foi feito. Se existe uma lei, tem que valer pra todos”, comentou.

Ele conta que somente com o frete do caminhão foi pago 560 reais. “Esperamos que sejam tomadas as providências cabíveis pois isso não é justo”, argumentou.

O Major Casagrande, comandante da Polícia Militar em Sena, disse que, por enquanto, a polícia faz um trabalho de conscientização, entretanto, brevemente ações repressivas serão realizadas na cidade com aplicação de multas para quem descumprir a lei.

