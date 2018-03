Marechal Thaumaturgo vai investir mais de R$ 2,3 milhões em unidade de saúde fluvial

O processo vai contar com a contratação de empresa especializada para aquisição de uma embarcação tipo unidade básica equipada e mobilizada.

A princípio a embarcação deve ficar ancorada em local estratégico, mas há períodos do ano que ela vai poder percorrer o rio e atender as comunidades mais distantes. A cidade conta com quatro unidades de saúde e essa nova implantação deve ajudar nos atendimento, acredita Piyãko.