Bloco SPB estreia com tema sobre prevenção em disputa pelo primeiro título do concurso de blocos de Rio Branco

Grupo existe desde 2009, mas este é o primeiro ano que participa da competição. Bloco vai falar sobre a importância do uso de preservativos para combater doenças e gravidez indesejada.

Estreando na competição dos blocos de carnaval de Rio Branco, o bloco Saúde e Prevenção no Barão (SPB) aposta no samba-enredo “Prevenção” para conquistar o primeiro título. O grupo representa uma ONG que trabalha com o tema durante todo o ano na capital.

Com mais de 200 componentes, o bloco vai levar 50 ritmistas na bateria e mais dez pessoas na comissão de frente para a avenida. Além disso, tem o mestre-sala e a porta-bandeira, a rainha de bateria e rainha gay. E atrás da bateria vão estar os brincantes com abadás.

A competição dos blocos ocorre a partir das 18 horas desta terça-feira (13) na Rua Epamidondas Jácome, entre a Ponte Nova e o Mercado Velho. Produzido pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB), o concurso vai premiar o primeiro lugar com R$ 3,2 mil mais troféu, o segundo lugar com R$ 2,2 mil e troféu e terceiro lugar vai levar R$1,1 mil e troféu.

O presidente do bloco Chico Rafael contou que o bloco existe desde 2009, mas nos anos anteriores só participava do carnaval para animar e distribuir preservativos para os foliões. Este ano, eles resolveram entrar na avenida para competir e a expectativa é positiva.

“Na verdade, somos uma ONG que trata essa questão de combate as drogas, violência e também essa questão de prevenção nas escolas. Como estamos saindo pela primeira vez, vamos tratar desse tema que já trabalhamos. A ideia é, além de participar da competição, divulgar a ONG e atrair os jovens para as ações, já que o trabalho com teatro, música, dança e visita em escolas ocorre durante todo o ano”, contou o presidente.

A decisão de participar da competição foi já em janeiro deste ano. Mas, mesmo tendo sido em cima da hora, Rafael garante que o grupo está preparado.

“Decidimos concorrer no dia 9 de janeiro, a um mês do carnaval, mas deu tempo de se organizar, porque na verdade nós já tínhamos algumas coisas. Nos juntamos e decidimos levar para a sociedade um pouco do nosso trabalho. Estamos a todo vapor, com uma expectativa grande e ansiedade”, concluiu.

Confira o samba-enredo:

Nesse carnaval vou esbaldar

Junto com a ONG SPB

Só não esqueça a camisinha meu amor,

Temos que nos proteger

Essa noite eu vou brincar

Com saúde eu quero vê

Felicidade estampada no rosto de todos,

Até o dia amanhecer

É carnaval vamos brincar

Com a juventude pra lá e pra cá

Preservativo eu vou usar,

A minha vida eu quero cuidar

Compositor: James Silva

