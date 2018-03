PMAC apreendeu 996 armas de fogo e recuperou 1.108 veículos em 2017; 12 meses no combate ao crime no estado

O Comando-Geral da Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou nesta segunda-feira, 12 , dados estatísticos da corporação referentes ao ano de 2017. Entre os números do balanço se destaca o total de armas de fogo apreendidas: 996. Também foram recuperados 1.108 veículos com restrição de roubo ou furto e efetuadas 10 mil conduções por flagrante delito.

Os números são reflexo da atuação 24 horas da corporação ao longo de 12 meses no combate ao crime em todos os municípios do estado.

Segundo levantamento da Análise Criminal da PMAC, os resultados operacionais apresentados foram obtidos, por meio do trabalho dos militares da tropa na realização de abordagens a mais de 176 mil pessoas a pé, 100 mil de bicicleta, além das inspeções em 85 mil automóveis e 44 mil motocicletas.

Ainda de acordo com os dados estatísticos, também foram cumpridos 1.077 mandados de prisão.

“Estes dados mostram que a PMAC mesmo com todas dificuldades em relação a legislação branda e com os problemas do dia a dia desempenhou, durante todo ano passado, um trabalho extraordinário. Atingimos todos nossos objetivos. Fizemos todas as operações necessárias incluindo as integradas”, disse o comandante-geral da corporação, coronel Marcos Kinpara.

Ainda de acordo com o comandante-geral, os militares merecem todo o reconhecimento do Comando e da sociedade. “Fizemos muitas intervenções policiais e abordagens. Fechamos 2017 de forma positiva. Fizemos tudo que foi necessário e por isso, todos os policiais dos 22 municípios estão de parabéns pelo trabalho executado. Desejamos que em 2018 os dados operacionais sejam ainda melhores”, finalizou.

Trabalhos comunitários

Com uma filosofia voltada para o fortalecimento de uma Polícia Comunitária e Cidadã, a PMAC durante o ano de 2017 realizou diversos trabalhos comunitários, que visam a aproximação da instituição militar com a sociedade, tais como, 10 mil visitas às escolas estaduais e municipais, 700 palestras e mais de 7 mil visitas aos comércios da capital e do interior do estado.

