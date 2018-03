Dois dias após ter faca cravada nas costas no interior do AC, jovem diz que não conhece suspeito: ‘não faço ideia do motivo’

Ainda em recuperação após passar por uma cirurgia, o jovem Elionardo Araújo do Nascimento, de 22 anos, conversou com o G1 nesta segunda-feira (12) e contou como tudo aconteceu. Na última sexta-feira (9), ele sofreu uma tentativa de homicídio em Brasiléia, no interior do Acre, e ficou com uma faca cravada nas costa.