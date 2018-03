CRUELDADE: Preso na UPA suspeito de matar “amigo” a facadas e carbonizado

Em Rondônia

O corpo foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (12).

Uma equipe da Força Tática do 5° Batalhão prendeu na tarde desta segunda-feira (12), Flaviano N. F., 27, suspeito de ter matado a facadas e carbonizado, o jovem Jandir Barreto em uma residência na Rua Teotônio Vilela, bairro JK, zona Leste de Porto Velho. O corpo da vítima foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (12).

O suspeito foi preso quando procurava atendimento na UPA da zona Leste.

Conforme informações da polícia, a vítima estaria na casa do suspeito, quando ambos se desentenderam por motivos de dívida que Flaviano teria com Jandir no valor de R$ 1,300.00 relacionada a venda de droga.

Houve luta corporal e o suspeito atacou a vítima com facadas no pescoço e em outras partes do corpo. Após os golpes, Flaviano colocou fogo na própria casa e fugiu. A faca teria ficado cravada no pescoço de Jandir.

Com algumas queimaduras pelo corpo, o suspeito buscou socorro na UPA nesta tarde e foi denunciado pelos próprios familiares. Uma guarnição da PM foi ao local e prendeu Flaviano, que confessou o crime. Ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

De acordo ainda com informações, vítima e suspeito eram vizinhos e amigos de longa data.

