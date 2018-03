Bancos ficam fechados nesta segunda e terça de Carnaval e voltam na quarta-feira às 10h

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público nesta segunda-feira, dia 12, e na terça-feira, 13. Na Quarta-feira de Cinzas, dia 14, os bancos vão abrir às 10 horas, fechando às 13 horas.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou, em nota, que a população pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas. Contas com vencimento nos dias de feriado serão pagas normalmente, sem acréscimo de juros.

Os tributos que possuem código de barras podem ter o seu pagamento agendado nos caixas eletrônicos, no internet banking e pelo atendimento telefônico do banco. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

