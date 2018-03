Alívio aos acreanos: Após 4 meses, horário de verão chega ao fim no próximo domingo

Acaba no próximo domingo o horário de verão que deixou os acreanos com três horas a menos em relação a Brasília (DF). A partir de domingo, dia 18 de fevereiro, tudo volta ao normal: duas horas a menos em relação à Capital federal. Foram quatro meses de fuso alterado.

A permanência do horário de verão em 2017/18 dividiu opiniões e o governo chegou a estudar uma possibilidade de fazer enquetes em redes sociais para deliberar sobre o assunto. Mas, ainda é possível que esta seja a última vez que o ‘Horário de Verão’ seja adotado no Brasil.

Há quem goste do horário de verão, outros, contudo, o odeiam. Isso porque além de dificultar a comunicação entre alguns Estados, não atinge todas as regiões do país. Mas entre os que se agradam com a mudança provisória no horário, estão as grandes empresas, a indústria: mais tempo de produção, e menos gasto, por exemplo, com a energia.

Mas as autoridades do setor elétrico constataram mudanças nos hábitos de consumo de energia dos brasileiros. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o que mais tem influenciado o horário de pico do consumo de energia não é mais a incidência de luz solar, e sim a temperatura.

Curtir isso: Curtir Carregando...