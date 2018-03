Acre tem 119 pessoas presas em uma semana; apenas 19 deixaram presídios

O saldo fechou a semana com resultado negativo no sistema penitenciário do Acre: em apenas seis dias, a polícia levou 119 pessoas para o presídio, mas destes, apenas 19 voltaram para casa, ou seja, 100 pessoas continuaram presas nos complexos prisionais da Capital e interior.

A informação está no Boletim Semanal da Segurança Pública, divulgado pelo Governo do Acre. Além da prisões, o Boletim mostra que a maioria das prisões se deram por conta do tráfico de drogas, um total de 35 prisões por esse tipo de crime. Além disso, foram 14 prisões por crimes contra a vida.

Ainda segundo o balanço semanal, a polícia apreendeu nove armas de fogo, e recuperou um total de 15 veículos, entre automóveis e motocicletas. Na contramão, um total de 95 pessoas acabou detido e conduzido à delegacia de polícia. A polícia judiciária também cumpriu 12 mandados judiciais.

