Sobrevivente de queda de ultraleve passou por duas cirurgias e está internad

Luiz Alberto tinha comprado ultraleve e recebia aulas de instrutor que morreu no local, segundo primo. Acidente ocorreu na manhã deste domingo (11), no km-1 da BR-364.

Luiz Carlos Alberto, de 40 anos, que sobreviveu à queda de um ultraleve, na manhã deste domingo (11), passou por duas cirurgias e segue internado em estado grave. A informação foi confirmada pelo primo dele, Juraci Nogueira. Ainda segundo o primo, a vítima está com hemorragia e dependendo do avanço no quadro de saúde pode ter de passar por uma terceira cirurgia.

O acidente ocorreu por volta de 8h deste domingo (11), no quilômetro nove da BR-364, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), em Rio Branco. O condutor do ultraleve morreu no local e foi identificado como Geliton Roque, de 41 anos.

“Os médicos informaram que o quadro é muito grave, mas estável. Ele está com uma hemorragia que não quer estancar, mas eles estão fazendo o possível. Estão aguardando ele melhorar para fazer a terceira cirurgia”, disse Nogueira.

Voo de treinamento

Nogueira relatou que Alberto tem prática com paramotor. No entanto, o primo e o condutor estavam em um aparelho chamado trike ultraleve, que é um tipo de asa delta com triciclo motorizado, e faziam um voo de treinamento e reconhecimento do aparelho.

“Esse é um aparelho bem maior e com a asa grande e que não tem a segurança de um paramotor, mas como ele [Alberto] tinha comprado estava fazendo o voo de treinamento. Esse instrutor veio de Roraima para dar esse treinamento. Veio para dar essas aulas e acabou acontecendo essa tragédia”, lamentou Nogueira.

Ao G1, o major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, informou que o motor estava ligado quando o equipamento caiu e isso indica, em uma análise preliminar, que não houve falha do motor.

No entanto, as causas do acidente devem ser investigadas pela Aeronáutica. Como o acidente ocorreu em uma área de campo nas proximidades do posto da PRF-AC, os policiais foram ao local para fazer os primeiros atendimentos.

“Esse era um voo de teste que eles estavam fazendo. Informaram no local que eles tinham trocado a vela do equipamento e ontem [sábado, 10] fizeram um voo de teste e deu certo, mas hoje aconteceu isso. O passageiro que estava na parte de trás do equipamento estava com o motor por cima dele, tivemos que ajudar na retirada, já o piloto morreu antes de ser socorrido”, informou Falcão.

