Homem morre e outro fica ferido em queda de ultraleve em Rio Branco

Acidente ocorreu neste domingo (11) na BR-364. Homem ferido foi levado em estado grave para o Hospital de Urgência e Emergência da capital.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na queda de um trick ultraleve (tipo de asa delta com triciclo motorizado) na manhã deste domingo (11), no quilômetro nove da BR-364, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), em Rio Branco.

O ultraleve ficou destruído. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para retirar as vítimas do local, o piloto, identificado como Geliton Bezerra Roque, 41 anos, morreu na hora e o outro passageiro, Luiz Carlos Melo, 40 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência da capital.

O acidente ocorreu por volta das 8h. O major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, afirmou que o motor estava ligado quando o equipamento caiu e isso indica, em uma análise preliminar, que não houve falha do motor. Mas, as causas do acidente devem ser investigadas pela Aeronáutica.

“Esse era um voo de teste que eles estavam fazendo. Informaram no local que eles tinham trocado a vela do equipamento e ontem [sábado, 10] fizeram um voo de teste e deu certo, mas hoje aconteceu isso. O passageiro que estava na parte de trás do equipamento estava com o motor por cima dele, tivemos que ajudar na retirada, já o piloto morreu antes de ser socorrido”, informou Falcão.

Como o acidente ocorreu em uma área de campo nas proximidades do posto da PRF-AC, os policiais foram ao local para fazer os primeiros atendimentos. Foram acionados ainda a Polícia Civil, Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que uma equipe da Aeronáutica foi acionada para apurar o caso.

