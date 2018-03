CRUEL: Armado com dois facões, homem é preso acusado de tentar matar casal

Em Rondônia

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia como tentativa de homicídio.

Jailton M. M., 42, foi preso nas primeiras horas da manhã deste domingo (11) após tentar matar a golpes de facão um casal de 18 e 26 anos em uma residência na Avenida Campos Sales, bairro Areal, região Central de Porto Velho.

As vítimas informaram que estavam chegando em casa, que também funciona um salão, quando foram abordadas pelo suspeito. O homem afirmou que ia matar o casal, saiu do local e logo retornou armado com dois facões.

O suspeito partiu para cima das vítimas, que correram e se esconderam para não serem mortas. Jailton ficou batendo com os facões na porta tentando invadir o local.

A PM foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. A motivação para o crime não foi revelada. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia como tentativa de homicídio.

