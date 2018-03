Chuva afasta foliões do carnaval no Centro de Rio Branco

A forte chuva que cai em Rio Branco neste sábado (10) afastou os foliões que pretendiam curtir o carnaval no Novo Mercado Velho e na Gameleira, no segundo Distrito da cidade. Nos bairros, o movimento também era pequeno.

No Novo Mercado Velho, um pequeno grupo ignorou o tempo chuvoso e aproveitou para curtir as apresentações musicais.

Ana Paula saiu do bairro Cidade Nova para assistir às apresentações no Centro. Ela estava acompanhada do filho Jorge Gabriel, de 9 anos, e do marido.

Patrícia Helena foi com o filho Jorge Gabriel assistir apresentações no Centro de Rio Branco (Foto: Aline Nascimento/G1)

“A chuva não espantou. O clima está maravilhoso, gostoso demais e está muito tranquilo. Depois vou na Gameleira ver como está. Todo ano venho com ele [filho], gosta de folia”, disse a mãe.

Apesar da animação dos poucos presentes, a chuva atrapalhou até mesmo as apresentações que chegaram a ser interrompidas por alguns minutos, enquanto os foliões se abrigavam na lateral do palco, montado na beira do rio. Aos

poucos, o Grupo Maracatu Acre – uma das atrações desta noite de sábado – foi aquecendo os instrumentos e voltou a animar o público.

“Vim com filho, neto, marido. Família quase toda. Vamos ficar por aqui mesmo”, falou Maria José Franco.

Público ainda assistiu a apresentação musical do Grupo Jabuti Bumbá, no Novo Mercado Velho (Foto: Aline Nascimento/G1)

‘Chuva dispensou público’, diz organizador

Se no Novo Mercado Velho o público era pequeno, a situação era pior do outro lado do rio. Na Gameleira, as tendas montadas para o público curtir a noite de carnaval estavam quase vazias.

“Vamos ter apresentações todas as noites até às duas da manhã. A chuva atrapalhou em quase todos os lugares. Quando a chuva começa e a pessoa já está na rua, no meio da folia tudo bem. Agora quando começa cedo a pessoa não vai querer sair de casa. Estamos na expectativa de que a chuva pare”, disse Elvis Araruna, um dos organizadores dos shows na Gameleira.