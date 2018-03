Bloco do Acredito promove ações de conscientização durante o carnaval

O bloco do Acredito está nas ruas de Rio Branco durante o Carnaval 2018. No sábado, 10, segundo dia da festa de Momo, os jovens do Acredito foram ao carnaval da Vila Ivonete distribuir camisinhas e bater um papo com os foliões sobre os riscos do sexo sem proteção.

“Vamos fazer um bloquinho de conscientização, distribuir camisinhas e alertar sobre os riscos de sexo sem proteção e também vamos chamar atenção de se evitar práticas de assédio”, diz Gabriel Santos, um dos coordenadores do movimento no Acre.

Na sexta-feira, 09, primeiro dia de Carnaval, o grupo aproveitou para abordar motoristas durante uma ação sobre conscientização dos perigos de dirigir sob efeito de álcool.

“Fizemos também uma ação no trânsito.O objetivo foi reforçar o recado que bebida e direção não combinam”, lembra Santos.

O bloco do Acredito continua no Carnaval nos bairros até terça-feira, última da festa.

Acredito

O Acredito é um movimento de atividade política, porém apartidário. Tem por objetivo desenvolver diferentes atividades voltadas ao cidadão. São ações ambientais, de educação, orientações em saúde e sobre trânsito, e outras áreas que interessam a comunidade. O movimento está presente em mais de 10 estados brasileiros.

