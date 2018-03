Baile dos Marujinhos anima carnaval das crianças em Rio Branco

As fantasias de marinheiros coloriram o Baile dos Marujinhos, neste sábado (10), no Casarão, em Rio Branco. A festa foi promovida pelo Grupo Musical Marujada Brig Esperança. Essa é a primeira fez que o grupo oferece um baile para os pequenos.

A coordenadora do projeto Patrícia Helena explica que as crianças não pagam nada na entrada. Já para os pais e acompanhantes dos pequenos é cobrado o valor simbólico de R$ 5.

“É o primeiro baile que estamos fazendo só da Marujada e uma das atividades é o bailinho dos marujinhos. Vamos começar com o bailinho, que é uma brincadeira das crianças”, Patrícia Helena.

Grávida da segunda filha, Patrícia Helena foi com a filha Giovana Lua curtir o Baile dos Marujinhos (Foto: Aline Nascimento/G1 )

“Não tinha me programado para vir hoje, tive que improvisar a fantasia dela, fiz de última hora. Pérola está no esquenta”, brinca.

Com uma enorme peruca na cabeça, Gleyson Rodrigues, de 25 anos, aproveita a festa com os primos Bernardo e Betina Rodrigues, de 11 e 6 anos, respectivamente. Os pequenos não ficaram de fora e esbanjaram alegria e simpatia no baile.