Vídeo mostra momento em que taxista é executado com mais de 13 tiros.

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais na manhã deste sábado (10), mostra o exato momento em que o taxista, Rodrigues da Silva, de 35 anos é assassinado a tiros após um suposto assalto no bairro Cohab em Cruzeiro do Sul. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro do ano passado.

O video tem apenas 34 segundos, mas, mostra claramente que quem gravou as imagens foi o mesmo criminoso que na companhia de pelo menos mais duas pessoas, roubou e matou o taxista com vários disparos de arma de fogo. Pelo áudio é possível escutar pouco mais de 15 tiros contra o trabalhador.

Populares chegaram a acionar uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) mas, quando chegaram ao local só puderam atestar o óbito.

A informação é de que a vítima, mais conhecido como “Urso”, estava com viajem marcada para Fortaleza na noite daquele mesmo dia e a polícia trabalha para chegar até os criminosos considerando a hipótese de latrocínio.

No vídeo é possível observar que o trabalhador sai de seu veículo sem esboçar nenhuma reação e mesmo após ceder seus objetos de valor ele é assassinado sem nenhuma piedade.

