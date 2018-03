Rio Branco escolhe Realeza do Carnaval 2018 na primeira noite de folia na Gameleira

A primeira noite de carnaval teve muito samba, animação, alegria e a escolha da Realeza 2018. A última etapa da competição ocorreu no Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito da capital e atraiu centenas de foliões. A organização estima que cerca de duas mil pessoas estiveram na festa.

Ao todo, foram 18 concorrentes, sendo cinco pra Rainha do Carnaval, cinco pra Rainha Gay, cinco pra Rainha Trans e três pra Rei Momo.

Ao som do Bloco 6 é D+, vencedor do ano passado, os candidatos desfilaram aos olhos atentos do público. Para a escolha da realeza, foram levados em conta requisitos como samba, simpatia, comunicação, beleza e fantasia.