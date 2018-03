Pré-candidato a governador cai na folia e alopra: “O acreano não aguenta mais ser roubado”

O pré-candidato a governador do Acre pelo PRTB, Lyra Xapuri, cai na folia de carnaval nesta sexta-feira, 9, alegando que precisa ver gente e “conversar com as pessoas”. Acompanhado de outra figura do partido, o delegado de polícia Saulo Ribeiro, Xapuri aloprou ao Blog do Evandro Cordeiro: “O povo acreano não aguenta mais ser roubado”. Segundo ele, está na hora de fazer uma mudança significativa na política do Estado. Depois saiu cumprimentando as pessoas, que na época do carnaval nem lembra de roubo, pelo menos os que conseguem sair de casa sem ser assaltado nas ruas da capital do Acre, uma das cidades mais violentas do Brasil.

Curtir isso: Curtir Carregando...