“Pai Manel Roque de PHS” previu e aconteceu: o PDT levou uma surra na briga pela Umarb

A chapa 1 venceu a disputa pela presidência da Umarb nesta sexta-feira, 9. O novo comandante da União das Associações de Moradores é o Oséias Silva, da Seis de Agosto. Curioso é que ele é ligado ao PHS, do presidente Manoel Roque, que previu essa semana uma “goleada” sobre os adversários da chapa 2, encabeçada pela líder do Vale do Açai, Dje Cavalcante, e apadrinhada do ex-deputado Luiz Tchê, presidente do PDT. Resultado: 112 a 56. A eleição sepulta o eterno presidente, Gilson “Papagai” Albuquerque, mas mantém a essência: continuar apoiando o prefeito de Rio Branco.

