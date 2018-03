Moradores de Santa Rosa do Purus reclamam de falta de segurança e pouco efetivo no município

Moradores do município de Santa Rosa do Purus reclamam de insegurança e falta de policiais no município. A população afirma que na cidade há apenas cinco policiais militares, um federal e um civil. Eles dizem que durante à noite as ruas ficam sem segurança, pois o policiamento é feito por um único policial e em horário reduzido, o que deixa a população apreensiva com a possibilidade de que crimes ocorram.

Ao G1, a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sesp) afirmou que as forças de segurança, PM e Civil, estão presentes no município e serão reforçadas com a contratação de mais 500 policiais civis e militares, do último concurso, que serão destinados para os municípios com efetivo baixo.