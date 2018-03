Jovem tem faca cravada nas costas após discutir em avenida de Brasiléia

Vítima ficou no local até ser socorrido e levado para o hospital de Brasiléia

Era por volta das 18h05 desta sexta, dia 09, quando socorristas dos Bombeiros do Acre e Policiais Militares do 10º Batalhão do Alto Acre, foram acionados para a Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade de Brasiléia, para darem apoio a uma vítima de arma branca (faca).

Ao chegarem no local, encontraram o jovem Leonardo Araújo Nascimento (20), ferido e com uma faca cravada em suas costas, de pé, esperando para ser socorrido. Segundo foi levantado, o rapaz estava tranquilo e ainda contou o que havia acontecido aos policiais.

Leonardo estaria na companhia de um conhecido, que ainda não foi identificado, quando iniciou uma discussão e ambos saíram para cada lado. Não satisfeito, o ainda desconhecido, foi até um comércio e comprou a faca e foi atrás da vítima.

Num momento de descuido, Leonardo recebeu o golpe nas costas, tendo a faca cravada enquanto o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Leonardo foi levado para o hospital de Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorros e ficou em observação

Segundo foi informado pelo hospital, Leonardo será transferido com a faca nas costas para Rio Branco, onde irá passar por uma cirurgia para a retirada da arma branca. Seu estado de saúde é estável e se encontra consciente no Pronto Socorro.

