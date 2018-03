Homem é assassinado a tiros quando consumia drogas próximo a Concha Acústica

Vitor Wesley da Silva, de 24 anos, foi assassinado na tarde deste sábado (10) com a tiros, nas proximidades da Concha Acústica, no centro de Rio Branco. De acordo com informações de populares, ele seria usuários de drogas.

No momento do assassinato, Vitor Wesley estaria consumindo entorpecente na companhia de uma mulher ainda não identificada, quando recebeu os disparos. Populares disseram terem escutados pelos menos seis tiros.

Vitor Wesley teria sido atingido por pelo menos três tiros. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não restituiu aos ferimentos e morreu durante atendimento no Hospital de Urgência e Emergência da capital.

Policiais militares foram acionados para realiza a coleta de informações e tentar realizar a captura do suspeitos do assassinato. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios (Dhpp).

