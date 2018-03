“Foi o jeito que achei de desmascarar ele”, diz ex-comunista que constrangeu Tião Viana no aeroporto

Com a câmera do celular ligada e com ideia na cabeça de questionar a terceirização da saúde, o ex-comunista Giovanni Clay não teve o menor medo de encarar o governador do Acre, Tião Viana (PT), para questiona-lo sobre a terceirização da saúde. Essa é a nova forma que os “inconformados” encontraram para “constranger” as autoridades. Clay protestou e acha que alcançou seu objetivo. O vídeo viralizou. Veja o que ele disse ao Blog:

Blog – Como você teve coragem de “encarar” o governador do Acre, conhecido pelo seu mau humor, no aeroporto, para defender os servidores da saúde¿

Giovanni Clay – As formas de resistência e luta dos movimentos sociais no Brasil de forma histórica vem se inventando e reinventando, desta forma nos últimos anos os parlamentares e executivos não se sentem constrangido em mentir, executar ações das quais eram contrárias sem se preocupar com o interesse do povo. Desta forma se iniciou um movimento de constrangimento e denunciar a sociedade constrangendo e assim desmascarado os políticos. No caso do governador, pelo fato das diversas manipulações para imposição da terceirização construída pelo secretário Estadual de Saúde e não cumpridos os pactos feitos. Senti a necessidade de expor o governador e chamar sua atenção para ataque que o mesmo estava fazendo em relação a saúde, impondo de forma antidemocrática a terceirização da saúde.

Blog – O assunto é muito importante¿

Giovanni Clay – A terceirização da gestão e a transferência da responsabilidade de gestão do Estado para uma organização Social, desta forma, e de extrema importância para os servidores do qual tem impacto sobre a vida dos concursados, doa provisórios, comissionados e plantonista como também para os usuários sobre atendimento, oferta de serviço, qualidade etc. As experiências das terceirizações de Saúde no Brasil e corrupção, lavagem de dinheiro, precarização dos serviços, péssima remuneração dos servidores, falta de transparência ou seja utilização de dinheiro público enriquecimento ilícito e com isso péssimos qualidade de serviços.

Blog – Vocês vão conseguir virar o jogo¿

Giovanni Clay – Estamos mobilizando as universidades, sindicato, Conselho Estadual de Saúde e somando outras entidades para resistir este ataque do qual o governador Tião Viana está promovendo sobre a saúde

