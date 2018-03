Em Rio Branco, jovem morre após ser atingido a tiros no Canal da Maternidade

Um jovem de 24 anos morreu no início da tarde deste sábado (10) após ser atingido a tiros. O crime ocorreu nas proximidades da Concha Acústica, no Canal da Maternidade, na capital acreana. A vítima ainda chegou a ser socorrida com vida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), mas não resistiu e morreu.