Dupla tenta assaltar com revolver de brinquedo e são presos por frentistas de posto em Brasiléia

Se encontram presos na delegacia de Brasiléia, Adriano Pereira de Castro e Maylon Cordeiro Antero, ambos de 18 anos, acusados de tentarem assaltar um posto de gasolina localizando na cidade de Brasiléia, próximo a ponte José Augusto na noite desta sexta-feira, dia 9.

Segundo foi informado, a dupla chegou no posto em uma moto, placas da capital NAG 1150, e anunciou o assalto aos frentistas, pedindo dinheiro e fazendo ameaças aos gritos. Foi quando um dos funcionários percebeu que a arma não seria de verdade, e sim, de brinquedo.

A partir daí os funcionários e terceiros cercaram a dupla e os renderam. Por sorte, uma viatura policial estava nas mediações e foi acionada chegando rapidamente e deu voz de prisão aos ladrões azarados.

Os dois azarados foram conduzidos para a delegacia para o trabalho de praxe, sendo presos em flagrante delito e ficaram à disposição do judiciário.

No entanto, neste caso foi atípico. As autoridades pedem que as pessoas evitem esse tipo de situação, pois, pode ser perigoso. Evitar sempre de reagir aos assaltos para que nada possa acontecer contra a vida das vítimas.

